Бразилец Карвальо пообещал показать классный бой в поединке против Минеева

Боец из Бразилии Рафаэль Карвальо заявил, что продемонстрирует классный бой в поединке против российского бойца MMA и кикбоксера Владимира Минеева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга, который пройдет в Элисте 15 сентября.