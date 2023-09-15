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Бразилец Карвальо пообещал показать классный бой в поединке против Минеева

Бразилец Карвальо пообещал показать классный бой в поединке против Минеева

Боец из Бразилии Рафаэль Карвальо заявил, что продемонстрирует классный бой в поединке против российского бойца MMA и кикбоксера Владимира Минеева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга, который пройдет в Элисте 15 сентября.

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