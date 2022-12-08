В Кирове завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, повлекшем лишение пенсионерки ее единственного жилья

Благодаря действиям сотрудников полиции сделка была отменена, пенсионерка сохранила свою квартиру. Сотрудниками 6-го отдела (по борьбе с организованной преступностью) УУР УМВД России по Кировской области была получена информация о том, что в отношении пожилой жительницы города Кирова совершено преступление.
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