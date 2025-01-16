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Русская весна

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Минск может нанести ущерб любому агрессору, обладая ТЯО и «Орешником»

Минск может нанести ущерб любому агрессору, обладая ТЯО и «Орешником»

Благодаря «Искандеру-М», ТЯО и «Орешнику» Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.

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