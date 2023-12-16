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«Пойдут другим путём»: СВО вытеснила из России агентуру майдана

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Комментарии
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И
Искандер
Выборы пройдут спокойно. Путин станет Президентом. &quot;Нелегитимным&quot; его избрание объявить никто из &quot;значимых&quot; не рискнёт, это равносильно разрыву дипотношений. А на визг подзаборных шавок - насрать.
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10 час.
Илья Зиновьев
Кроме Путина есть реальный кандидат? Не смешите. Ни каким образом либерастня выборам не подосрет
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7 час.
Юрий Золотарев
Провокаторов в процессе выборов Президента России нужно просто ОПРЫСКИВАТЬ!!! Безо всяких &quot;вариантов&quot; для них! ОПРЫСКАЛИ - и выволокли наружу, упаковали в &quot;Воронок&quot;. Органы разберутся.
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7 час.

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