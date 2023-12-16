Политнавигатор Запад сейчас не способен на майдан в России, потому как частичная мобилизация вынесла за пределы страны всю агентуру.
«Пойдут другим путём»: СВО вытеснила из России агентуру майдана
Комментарии
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И
Искандер
Выборы пройдут спокойно. Путин станет Президентом. "Нелегитимным" его избрание объявить никто из "значимых" не рискнёт, это равносильно разрыву дипотношений. А на визг подзаборных шавок - насрать.
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10 час.
Илья Зиновьев
Кроме Путина есть реальный кандидат? Не смешите. Ни каким образом либерастня выборам не подосрет
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7 час.
Юрий Золотарев
Провокаторов в процессе выборов Президента России нужно просто ОПРЫСКИВАТЬ!!! Безо всяких "вариантов" для них! ОПРЫСКАЛИ - и выволокли наружу, упаковали в "Воронок". Органы разберутся.
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7 час.
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