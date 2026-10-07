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Авторадио

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На линию психологической помощи для школьников обратились более полутора тысяч человек

С середины сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило больше полутора тысяч обращений.

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