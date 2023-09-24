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«ПСЖ» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«ПСЖ» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени. ПСЖ – Марсель Дата проведения 24 сентября, 21.

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