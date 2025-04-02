В клубе ´Лотос´ прошла игровая программа ´Мелодии сказок´. Вокруг царила атмосфера сказочного волшебства! Для юных участников объединения раннего развития педагог Марина Валерьевна Щигельская провела увлекательную игровую программу ´Мелодии сказок´, где дети погрузились в мир любимых героев через музыку, загадки и творчество.