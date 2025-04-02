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Мелодии сказок.

Мелодии сказок.

В клубе ´Лотос´ прошла игровая программа ´Мелодии сказок´. Вокруг царила атмосфера сказочного волшебства! Для юных участников объединения раннего развития педагог Марина Валерьевна Щигельская провела увлекательную игровую программу ´Мелодии сказок´, где дети погрузились в мир любимых героев через музыку, загадки и творчество.

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