Фаршировать яйца можно по-разному: всего один фруктовый ингредиент все меняет на корню — создайте праздник на тарелке

Чтобы поставить на стол фаршированные яйца, высокие кулинарные навыки не требуются. Но даже такую нехитрую закуску можно с легкостью превратить в одно из самых запоминающихся угощений на повседневном и даже праздничном столе.
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