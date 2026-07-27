В Кинешемском районе зарегистрирован факт крупного мошенничества: мужчина передал злоумышленникам 1,2 млн рублей

В МО МВД России «Кинешемский» поступило заявление от 63‑летнего мужчины. По словам заявителя, ему позвонил неизвестный и под предлогом того, что он «не является изменщиком Родины», убедил передать крупную денежную сумму.
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