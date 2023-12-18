Лучшие Анекдоты из Питера за 18.12.2023

🚸🚸🚸 Редкий креатив доживает до состояния баяна… 🚸🚸🚸 - Мне не нравится, что ты постоянно сравниваешь меня со своей бывшей! - Знаешь, кому ещё не нравится? 🚸🚸🚸 - Доктор, скажите, а после операции я смогу играть на скрипке? - Сможете, конечно.
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