Лучшие Анекдоты из Питера за 18.12.2023

🚸🚸🚸 Редкий креатив доживает до состояния баяна… 🚸🚸🚸 - Мне не нравится, что ты постоянно сравниваешь меня со своей бывшей! - Знаешь, кому ещё не нравится? 🚸🚸🚸 - Доктор, скажите, а после операции я смогу играть на скрипке? - Сможете, конечно.