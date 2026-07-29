The convicted former deputy Shoigu Pavel Popov was "cut off" twice

The Second Western District Military Court has commuted the sentence against 69-year-old Pavel Popov, a retired army general, former deputy head of the Russian Defense Ministry, sentenced to 19 years in a penal colony for corruption-related crimes, receiving a particularly large bribe, as well as committing official crimes.
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