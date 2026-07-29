The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

The convicted former deputy Shoigu Pavel Popov was "cut off" twice

The convicted former deputy Shoigu Pavel Popov was "cut off" twice

The Second Western District Military Court has commuted the sentence against 69-year-old Pavel Popov, a retired army general, former deputy head of the Russian Defense Ministry, sentenced to 19 years in a penal colony for corruption-related crimes, receiving a particularly large bribe, as well as committing official crimes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии