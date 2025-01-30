Четыре авиамаршрута из Мурманской области включили в список субсидируемых: куда можно улететь дешевле

МУРМАНСК, 30 января, ФедералПресс. Губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис сообщил, что в перечень субсидируемых маршрутов включены четыре направления, которые соединят Мурманскую область с крупными городами.
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