Пыль в кабинете шерифа округа Фэйр-Крик всегда ложилась густым, рыжим слоем — это была въедливая пыль старых кукурузных полей Огайо, которую не брал ни один кондиционер, сколько бы ни бились над ним техники.
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