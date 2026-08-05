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NASA показало загадочные спицы на кольце B Сатурна

NASA показало загадочные спицы на кольце B Сатурна

NASA опубликовало новое астрономическое фото дня, приуроченное к 5 августа 2026 года. На снимке запечатлён Сатурн и его кольцо B с едва заметными радиальными образованиями, которые астрономы называют спицами.

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