Фирмы свердловских депутатов стали прибыльнее

Весной 2023-го депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах, и они этим воспользовались. Поэтому определить, что происходит с финансовым состоянием народных избранников можно лишь по косвенным признакам.
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