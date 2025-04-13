Росконгресс: Евросоюз не решится конфисковать замороженные активы России

Страны Евросоюза вряд ли конфискуют российские активы, но будут использовать доходы от них. Такое заключение следует из доклада Росконгресса «Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК», с которым ознакомилось «РИА Новости».
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