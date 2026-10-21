Пока Дональд Трамп всё решительнее намерен «навязать Зеленскому сделку», а европейские лидеры на переговорах в Осло намекают на территориальные уступки, украинское правительство готовится к прямо противоположному сценарию — продолжению боевых действий в 2027 году.