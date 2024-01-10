Пишет картины и сама ходит за продуктами: 7 фактов об отрекшейся от престола датской королеве Маргрете II

14 января королем станет крон-принц Фредерик фото: @denmarkdotdk31 декабря 2023 года датская королева Маргрете II в своем новогоднем обращении к стране объявила о том, что она отрекается от престола в пользу своего сына, крон-принца Фредерика.
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