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США ещё могут убивать отдельных политиков, но уже не в состоянии контролировать планету...

Оптимист Р. Ищенко  отвлекся   от  похорон  усраинушки  и  хоронит  СШАшку.Гегемон в политике постоянно должен доказывать своё право на гегемонию, как вожак волчьей стаи постоянно вынужден демонстрировать наличие у него достаточной силы и ловкости, чтобы отстоять свой статус от посягательств.

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Комментарии
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Eduard
Как вообще гегемония совмещается со Свободой и демократией? У Свободы нет &quot;хозяев&quot;!
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12 час.

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