Удивительные свойства растительного мира Мангистау

Наш суровый полуостров находится не в самых лучших климатических условиях, поэтому растительность здесь по большей части скудная и не отличается разнотравьем и буйством зелени, характерным для лугов и перелесков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии