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Удивительные свойства растительного мира Мангистау

Удивительные свойства растительного мира Мангистау

Наш суровый полуостров находится не в самых лучших климатических условиях, поэтому растительность здесь по большей части скудная и не отличается разнотравьем и буйством зелени, характерным для лугов и перелесков.

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