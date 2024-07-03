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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Кремле опровергли диалог по Украине между Путиным и Трампом

Кремль опроверг информацию о том, что Путин и Трамп ведут диалог по миру на Украине. Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО проведет переговоры с Россией «о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить».

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