В Кремле опровергли диалог по Украине между Путиным и Трампом

Кремль опроверг информацию о том, что Путин и Трамп ведут диалог по миру на Украине. Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО проведет переговоры с Россией «о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить».
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