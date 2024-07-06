Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер против

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер будет против. Об этом в интервью CNN заявила лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии