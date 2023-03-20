Сбор военных юристов Восточного военного округа завершился в Хабаровске

В сборе участвовали более 100 военных юристов от военных комиссариатов, военно-медицинских учреждений, объединений, соединений и воинских частей Восточного военного округа.
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