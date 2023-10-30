Дачи, которые построит Руф: следы элитных крымских поселений ведут на Украину

Строить виллы на территории бывшего советского санатория в Алуште будет компания экс-депутата из Казахстана Вячеслава Руфа, ставшего несколько лет назад фигурантом громкого скандала, связанного с гражданством.
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