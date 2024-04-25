В Астрахани ремонт на улице Татищева продлится еще на три месяца – до конца августа

Из-за чего автодвижение будет ограничено. В связи с продолжением ремонтных работ на ул. Татищева (они пока ведутся с 15 апреля по 25 мая) вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта с 08:00 26 мая до 17:00 30 августа на участке между корпусами №24 и №30.
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