Тонкая работа: как паук создает свою идеальную ловчую сеть

Каждый день приходится отвечать на множество детских вопросов. Почему курицы не летают? А пингвины? Почему птиц не бьет током на проводах? Или зачем мухи трут лапки? И, конечно, как паук плетет свою паутину?Если ответ на этот вопрос неизвестен даже взрослым, стоит разобраться.