Врач Семененко назвала оптимальное время купания в крещенской проруби

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко предупредила россиян, что крещенские купания в ледяной воде полезны только для закалённых и здоровых людей.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко предупредила россиян, что крещенские купания в ледяной воде полезны только для закалённых и здоровых людей.
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