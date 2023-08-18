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Ига Швентек: «Просто нелепо, как много ненависти и критики льется на меня и мою команду даже после проигранного сета»

В третьем круге в Цинциннати она победила Циньвэнь Чжэн со счетом 3:6, 6:1, 6:1 и начала пресс-конференцию с небольшой речи.

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