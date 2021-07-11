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Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?

Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?

Спрашивает Дорский. Главная российская новость недели – Станислав Черчесов больше не тренер сборной России.

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Лена Мисько
Foot’больные люди, [10.07.21 15:59] По мне - если говорить о кандидатах из России, Федотов - лучшая кандидатура. 1. Понятная и целостная система игры, без оборонительной доктрины или стиля бей-беги. Запомнилось, как игроки других команд говорили, что именно Сочи игрой произвёл лучшее впечатление. Как Пабло. Да и коллеги часто именно его называли лучшим тренером сезона. 2. Игроки у него не играют ниже своего уровня. Мостовой, Нобоа, Кокорин, Мевля, Юсупов, Новосельцев, Заболотный - это те, кто у Федотова выходили на пик формы. 3. Растущий. Стоящий на земле. Без нимба и почитания. То есть не будет завышенных ожиданий - наших проблем. 4. Интеллигентный - нет историй, когда он вёл бы себя неуважительно с коллегами, болельщиками или журналистами. 5. Не токсичный. Нет скелетов в шкафу - будь то связи с агентами или подозрения в финансовых играх. 6. Не сбитый. Пока карьера идёт в гору. 7. Умеющий постоять за себя. Попытка выдавить его из Оренбурга не прошла. Хотя с другой стороны были люди серьёзные. Что против, в наших представлениях о критериях выбора тренера? Он не был чемпионом, не играл пока в еврокубках, не может обыграть Зенит. Но если мы говорим о кандидатах из РПЛ - Федотов в прошлом сезоне взял 4 очка у Тедеско и Карпина, 3 у Слуцкого. Но проиграл Семаку. В любом случае, тренера сборной выбирать не нам. Критерии выбора узнаём, вероятно, после исполкома РФС.
Лена Мисько
Сергей Микулик – пока при памяти..., [10.07.21 17:14] Вот с уважением, никак не проходяшем, отношусь к Саламычу, но не всегда в последнее время могу понять, о чем он сказать хочет. Взять хотя бы свежее интервью. "Мы проверили игроков на чемпионате Европы. Сделали определенный шаг. При выборе игроков на турнир думали о том, кто может играть не только сегодня, но и завтра. Просчитывали. Сравнивали возрастных и молодых футболистов. Например, Газинского и Мухина. Газинский провел не очень удачный сезон в Краснодаре. Он бы нам сильно помог на Евро? Значит, это мой вопрос. А вот, например, такому быстрому крайку, как Ионов, альтернативы нет. Хотя по тактическим соображениям игрового времени он на турнире не получил". Мухин - парень, безусловно, перспективный, но когда датчане забивали закончивший игру гол, он промчался от чужой штрафной до своей примерно как курица с только что отрубленной головой - без единой мысли, зато безумно быстро. А если уж у вас 32-летний Ионов бежит настолько быстрей всех, что его и в состав не поставить - даже Мухин в свои 19 не догонит - то где тут сборную будущего-то ждать? Тех, кто заатра сыграть сможет. Да и последний результативный рывок Ионова - он где-то между Ростовом и Краснодаром состоялся...
Лена Мисько
Черчесов говорит так, будто его цель просто что-нибудь сказать, создать видимость
Лена Мисько
Сразу вспоминается цитата из «Иван Васильевич меняет профессию» - « Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение что вы бредите…»
Лена Мисько
не понимаю разговоров, о том, что менять ГТ сборной перед ЧМ неправильно Никто ни на какой ЧМ не попадет... И это просто было бы потерянное время... Сейчас, если будет таки правильный тренер, этот отбор можно использовать, как возможность обновиться и перезагрузиться
Максим Комаров
Предлагаю уже приоткрыть завесу тайны и сообщить почтенной публике, что мы пришли к пониманию и консенсусу в выборе тренера для сборной России! Железобетонно аргументированному выбору, я бы так сказал. Пусть даже нашу версию бесплатно подхватят алчные телеграмм-каналы! И выдадут за свою. Мы то будем знать, кто первый до этого допер!
Лена Мисько
три часа жизни вчера были потрачены не напрасно))) мы впервые пришли к консенсусу... правда так и не решили - как донести это до Дюкова
Максим Комаров
Александр Валерьевич руководствуется той же логикой) я уверен
Лена Мисько
теперь и не знаю, радоваться или огорчаться, что оказалась в такой компании)
Максим Комаров
При чём тут? Наша с тобой задача: разобрать ситуацию/сделать вывод/предложить решение. Ну что, мы Дюкова плохо знаем? Нет.
Максим Комаров
Настоящий диванный аналитик всегда ищет пути решения проблемы! И находит: пусть даже и ошибочные. Тем аналитик и отличается от «брюзги» и «ирониста». Про троллей я вообще не говорю. У Озерова есть кандидат? Нет. Есть брюзжание. У Закирова есть кандидат? Нет. Есть сарказм. У Гелиича есть кандидат? Тут только смех. А у нас с тобой есть!
Лена Мисько
там осталась масса нерешенных моментов, но... это уж без меня, вы сами с Дюковым
Максим Комаров
Где? И ты ещё мне за Оксюморон ответишь! Не ожидал, честно говоря. Вот именно от тебя - не ожидал! Хорошо, что не воткнул. Не знаю, что бы я устроил в ответ.
Лена Мисько
чего "где"? не в кандидате, здесь мы пришли к консенсусу, а вот выбор фирмы/покроя... это не проговорили да Броневого нам остался только шаг) https://www.youtube.com/watch?v=T3y10inc4ks
Лена Мисько
https://www.youtube.com/watch?v=CY5QCzoGzwA
Сергей Микульский
Черчесов менять можно было даже по ходу ЧЕ. Хуже бы не стало.
сергей озеров
у меня есть мнение и всегда оно было, в отличие от твоего размазывания по тарелки, в разное время года,лишь бы еда была газпромовская,дальше ты не видишь,причем не не хочешь,а банально не умеешь. Ты чем то на Черчесова похож-слов много,а мысли нет-Дюков у тебя все понимает,это тот,кто в футболе вообще ничего не смыслит. Когда ты этого чиновника упоминаешь,то все твои словеса и ссылки,якобы деловые, понятные, приобретают шутовской несерьезный смысл. Тема давно изведанная,постоянно повторяющаяся,уж лучше про хрен чего-нибудь.
Максим Комаров
Как человек интеллигентный, я просто рекомендую тебе поцеловать в дёсны замполита и проследовать в направлении моей грядки. Ну, или ты можешь извиниться за свои пьяные выпады в мой адрес, и я подумаю над тем, чтобы восстановить нормальные отношения.
Максим Комаров
О! Развитие темы на высоте! Молодец. Про Штирлица я даже не подумал) Кстати, им же форму тоже шили… Хуго Босс?
Максим Комаров
Не знаю, какие бренды предпочитает Семак. Я, вообще, не в теме. Думаю, что это Италия все-таки. У него и челнок в штабе есть) Саутгейт немного опережает вообще всех… но это - Англия, это с молоком матери только. Обрати внимание, он вообще в классической тройке… ну я не знаю, как это возможно! Такой нужен
Лена Мисько
Семак тоже умеет в "тройке"
сергей озеров
у тебя точно с головой полный пипец,тебе апгрейд головного мозга бромидами необходим,причем срочно. Ты на глазах деградируешь,твоя ЦНС просто в ужасном состоянии,и все это видят.А самый главный признак твоего убогого состояния-то что ты сам этого не признаешь и не замечаешь.Клиника это, товарищ петроградец,клиника! Да и твой дешевый замах на мое алкогольное состояние еще раз подтверждает твою нервную неуравновешенность-истерика,агрессия...тахикардия не угнетает? тоже верный признак болезни....
Лена Мисько
но Каррера круче
Лена Мисько
Лена Мисько
Лена Мисько
как я по нему скучаю...
Максим Комаров
Да иди ты просто нахуй тогда?
сергей озеров
еще раз показал,что болеешь сильно.... Я тебе песенку успокоительную пропишу. И тебе со мной не тягаться,не дозрел. https://www.youtube.com/watch?v=8pVZOZJGxNM
Ruslan Zakirov
Здесь (насчет кандидата в тренеры сборной) ты совсем не прав. Я с самого начала предложил Рахимова, если уж решают нагнать Черчесова. И это не сарказм. Сарказм - это пригласить меня на должность тренера. Там такая куча формальностей, что это закрытый клуб.
Максим Комаров
Я тебе предлагаю вариант - умение носить костюм. Как Саутгейт! Так даже я не могу. Значит, только Семак.
Максим Комаров
Наш выбор!
Лена Мисько
а ты не умеешь носить тройку?... ну как же так... эх(
Максим Комаров
Я вообще не дружу с костюмом. Могу… даже был лицом ассоциации охранных предприятий, как то. Но я удушу сам себя галстуком, если представлю на месте Саутгейта себя! Или кого-то рядом придушу
Лена Мисько
лицом, говоришь, был))) фотку давай))
Максим Комаров
Они не сохранились. Где-то есть буклет… раздарил
Максим Комаров
Мы там с Горчаковым стоим красивые. Тоже, Оксюморон
Максим Комаров
Его убили через год в Гудермесе
сергей озеров
Он специально мутит так,чтобы никто ничего не понял,как он ничего не делал для улучшения качества игры сборной? Но,если у не него и правда в башке такой рой сумятицы,то это рядом с палатой....
Максим Комаров
Решение вопроса с Главным тренером сборной России лежит на поверхности. Предлагаю взглянуть на проблему с наиболее очевидного ракурса! Кто играет сегодня в финале Евро? Манчини против Саутгейта, верно. Как мы видим этих людей? А очень просто - это мужчины, на которых идеально сидит классический костюм! А на Салатыче, например, костюм сидит, как на корове седло. В общем, эти парни лучшие в тренде! Можно ещё Андрея Шевченко вспомнить - «лицо Версаччи»! Поэтому, требования к тренеру сборной можно упростить: надо уметь элегантно выглядеть! Ну и тогда все просто: Сергей Богданович Семак! Вариации: Дмитрий Хохлов, Юрий Шпалович Сёмин.
Сергей Микульский
Черчесов конченный идиот. Одним словом - полевой командир. Дудаев Северной Осетии. По ходу 2018 год сделал его окончательным клиентом палаты номер 6.
Максим Комаров
Мне одному кажется, что Гелиич («Сергей Микульский») - конченный идиот и тролль? Ставьте «лайки», выражайте отношение. Троллям бой!
Максим Комаров
Микульский, на теме Черчесова тебе не заработать сегодня 20 рублей. Переходи на основную - против вакцинации. За это же тебе платят, шалунишка? Андрюшка - утырок куда запропал? Не выполняете план по буквам, проказники!

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