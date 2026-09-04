Путин назвал сбережение исторической памяти важнейшей задачей

Сбережение исторической памяти — важнейшее направление государственной политики. Власти работают над этим постоянно, подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
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