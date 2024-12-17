Скільки коштуватиме технічне обслуговування газопроводів загального користування для дніпрян у 2025 році?

Дніпровська філія «Газмережі» інформує мешканців багатоповерхівок та гуртожитків Дніпра та Дніпровського району про особливості надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у багатоквартирних будинках.