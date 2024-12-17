Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Модест
    Божечки! Ну круто же, когда хохлы на своей мове проявились на русском МТ! Поросята, не стесняйтесь! МТ вас любит!Дніпровська філія...
  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Скільки коштуватиме технічне обслуговування газопроводів загального користування для дніпрян у 2025 році?

Скільки коштуватиме технічне обслуговування газопроводів загального користування для дніпрян у 2025 році?

Дніпровська філія «Газмережі» інформує мешканців багатоповерхівок та гуртожитків Дніпра та Дніпровського району про особливості надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у багатоквартирних будинках.

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