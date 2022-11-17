Военнопленный рассказал, какая доля украинских солдат идёт в отказники

По его словам, около половины призванных в ряды ВСУ солдат отказываются ехать на фронт.Украинский военнопленный Олег Попов, который был призван в Вооружённые силы своей страны ещё до начала военной спецоперации, дал интервью изданию РИА Новости.
По его словам, около половины призванных в ряды ВСУ солдат отказываются ехать на фронт.Украинский военнопленный Олег Попов, который был призван в Вооружённые силы своей страны ещё до начала военной спецоперации, дал интервью изданию РИА Новости.
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