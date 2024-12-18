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Врач Шмилович: Россию не затронула пандемия психических расстройств

Врач Шмилович: Россию не затронула пандемия психических расстройств

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за депрессии и тревожности пропускается 12 миллиардов рабочих дней, а американские издания уже назвали происходящее "пандемией психических расстройств".

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