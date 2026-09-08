Завтра похолодание до +9 градусов ночью

Завтра ночью ощутимо похолодает до +9 градусов, а днём будет комфортная +21. Как изменится погода дальше? Переходите читать!Сегодня, 8 сентября, дневная температура воздуха составляет +18 градусов.
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