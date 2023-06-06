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Анализ поставок оружия дал ответ: Как будут ломать русскую оборону

Анализ поставок оружия дал ответ: Как будут ломать русскую оборону

Киев так долго обещал всем сокрушительный "контранаступ", что теперь не могут от него отказаться. Для этого США продолжают накачивать Украину наступательным оружием и средствами, необходимыми для взлома хорошо подготовленной полевой обороны.

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