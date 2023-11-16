Американская сеть быстрого питания Dairy Queen открывает pop-up магазин NFT в Китае

Популярная в Америке сеть быстрого питания Dairy Queen объявила о начале сотрудничества с местным проектом невзаимозаменяемых токенов Weirdo Ghost Gang (WGG) для создания NFT pop-up магазина в городе Чэнду, Китай.
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