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Die Zeit: крематорий в Германии обязали уплатить налог за продажу золотых зубов

Die Zeit: крематорий в Германии обязали уплатить налог за продажу золотых зубов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Федеральный финансовый суд Германии постановил, что любая продажа оставшихся после кремации металлов подлежит уплате налога.

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