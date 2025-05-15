Хуан-Пабло Монтойя: Норрис победит и Ферстаппена, и Пиастри, если…

McLarenПилот McLaren Ландо Норрис подвергся критике со стороны Хуана-Пабло Монтойи за излишне агрессивный подход в борьбе с Максом Ферстаппеном в начале Гран При Майами, в результате которого британец потерял сразу четыре позиции.
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