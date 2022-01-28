Веселуха

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"Опять консервы." - сказал Змей Горыныч, и вышел навстречу очередному рыцарю

"Опять консервы." - сказал Змей Горыныч, и вышел навстречу очередному рыцарю

Мужик ползет по пустыне, помирая от жажды и молится: - Господи, я умираю… я хочу пить… я очень хочу пить…молю тебя об одном – дай мне воды… а ты мне уже третий день зачем-то лопаты сбрасываешь… На самом деле, мы очень любим отечественные автомобили.

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