Ночью в Астрахани крупный пожар произошел на очередном архитектурном памятнике

Открытое горение ликвидировали только через два с половиной часа. Сегодня ночью, в 02:12, на диспетчерский пульт ГУ МЧС поступило сообщение из Кировского района Астрахани: на пересечении Красной набережной и ул.
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