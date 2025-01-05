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Несекретные материалы

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«Он выступает на стороне агентов Путина»: канцлер ФРГ ответил на оскорбления Маска, назвавшего его «дураком»

«Он выступает на стороне агентов Путина»: канцлер ФРГ ответил на оскорбления Маска, назвавшего его «дураком»

Заочная словесная перепалка между американским миллиардером Илоном Маском, являющимся ближайшим соратником избранного президента США Дональда Трампа, и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, начавшаяся еще в декабре прошлого года, получила свое продолжение.

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Комментарии
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Eduard
А вы чей &quot;агент&quot; негра Обамы? Старого идиота Байдена? Не надо порочить имя Путина это лучший правитель в мире в отличии от убогих марионеток!
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13 час.
Eduard
Плешивоголовый гриф Шольц что мог в Германии развалил,вопрос на кого ое сам раюотает,на немцев,американцев,или украинцев?
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13 час.

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