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Аргументы недели

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Мигрант, красовавшийся в паспортно-визовом столе в футболке ВСУ, депортирован из России на 20 лет

Мигрант, красовавшийся в паспортно-визовом столе в футболке ВСУ, депортирован из России на 20 лет

Гражданин Узбекистана, который пришёл за оформлением патента в паспортно-визовый сервис МВД Ставрополя в футболке с символикой Вооружённых сил Украины, был принудительно депортирован из России с запретом на въезд сроком на 20 лет.

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