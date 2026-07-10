Мигрант, красовавшийся в паспортно-визовом столе в футболке ВСУ, депортирован из России на 20 лет

Гражданин Узбекистана, который пришёл за оформлением патента в паспортно-визовый сервис МВД Ставрополя в футболке с символикой Вооружённых сил Украины, был принудительно депортирован из России с запретом на въезд сроком на 20 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии