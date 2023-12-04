Ступени на Небеса: 4 декабря — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Церковный год по юлианскому календарю начинается 1 сентября, и первым из двунадесятых праздников в годичном цикле идет Рождество Пресвятой Богородицы.
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