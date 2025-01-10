Дмитрий Булыкин: «Зенит» станет чемпионом России в этом году

При этом бывший игрок сборной считает, что смена лидера пойдет на пользу российскому футболу. Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто выиграет внутренний чемпионат в сезоне-2024/25.
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