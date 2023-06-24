Военное обозрение

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Губернатор Курской области: Ночью силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Курской области: Ночью силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников

Сегодня ночью в небе над Курском сработали системы противовоздушной обороны ВС РФ. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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