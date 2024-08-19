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Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области

Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 7K прочитали Виктория Никифорова Курская область продолжает давить на наши болевые точки.

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