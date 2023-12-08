Топ-менеджеры озвучили основные помехи для развития бизнеса в России

Опрошенные руководители компаний считают, что в стране сложно развивать бизнес из-за бюрократии (49%), дефицита кадров (40%) и финансов (31%), сообщает РБК со ссылкой на компанию «Технологии доверия» и НАФИ.
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