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«Миннесота» подпишет Мэтта Райана

«Миннесота» подпишет двусторонний контракт с бывшим форвардом «Лейкерс» Мэттом Райаном (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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