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Аргументы недели

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«Отойдите, будем стрелять»: британский патруль послушно ретировался, испугавшись российского фрегата «Неустрашимый»

«Отойдите, будем стрелять»: британский патруль послушно ретировался, испугавшись российского фрегата «Неустрашимый»

Российский большой противолодочный корабль «Неустрашимый» в очередной раз продемонстрировал: статус великой морской державы подтверждается не только на бумаге, но и в реальном времени.

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