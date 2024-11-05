Медведчук заявил о расположении Украины на исторически русских землях

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими.
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